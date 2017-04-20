Özgür Özel’den Bakan Bozdağ’a tepki: Sen kimsin?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına ilişkin, “Bekir Bozdağ sen kimsin ki Adalet Bakanı olarak Anayasa Mahkemesine şimdiden karar dayatıyorsun. Ne yapacak, önümüze mi geçecek, duracak” diyerek tepki gösterdi. Özel, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özel, şu yanıtı verdi:

“Bir Adalet Bakanı gerçekten derdi adalet olsa bir mahkemeye gidip gidilmeyeceğine o başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine o mahkemenin hakimleri karar verir.

Bekir Bozdağ sen kimsin ki Adalet Bakanı olarak Anayasa Mahkemesine şimdiden karar dayatıyorsun. Anayasa Mahkemesi kendi kararını verir ama alışmışlar, şımarmışlar biz ne dersek ona çıkamaz diyorlar. ‘Ben Anayasa Mahkemesine kabul edilmeyeceksiniz dersem kabul etmez’ diyor. Hakimlere şimdiden talimat veriyor, Bekir Bozdağ açıkça anayasayı ihlal ediyor.

Ama bugün Sayın Bekir Bozdağ ‘CHP gidemez' diyor. Ne yapacak, önümüze mi geçecek, duracak. ‘Gidemez demek’ gittiğinde başvurusu kabul edilmez, reddedilir demek. Bu mahkemeye bir telkindir, bir dayatmadır, bu mahkemeyi hiçe saymadır. Bu anayasayı ihlal etmektir. Birilerinin izni olmadan sarayın izni olmadan su içmeye gidemeyen bir Adalet Bakanı gelmiş CHP'nin yapıp ne yapmayacağını söylüyor. Biz gideriz, Bekir Bozdağ'ı da peşimizden sürükleriz de onun esas söylemek istediği söz Anayasa Mahkemesinin üyelerine talimat niteliğindedir.

Anayasa Mahkemesine gittikten sonra karar olumsuz olursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gider miyiz bizim bileceğimi iş, gitmez miyiz bizim…