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Özgür Özel'den Ömer Çelik'e bildiri yanıtı: İmzalamak ile şehit gelmeyecek olsa...

Özgür Özel'den Ömer Çelik'e bildiri yanıtı: İmzalamak ile şehit gelmeyecek olsa...
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CHP lideri Özgür Özel, kendisini hedef alan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, burada kendisini hedef alan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e ve ‘bildiri’ eleştirilerine yanıt verdi.

CHP lideri, "Onların yayınladığı metinde terörü kınıyorlar, biz lanetliyoruz. Bildiri imzalamak ile şehir gelmeyecek olsa ben günde beş bildiri imzalarım. Bildiri imzalıyoruz, bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor. Sonra bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor” dedi.

“EZBERİ BOZULDU”

Çelik’e yanıt veren Özel, şöyle konuştu:

“Ömer Çelik çok kolay bir siyasete alışmış. Ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir sizin grubunuzun bildirisine bak, bir bizim açıkladığımız bildirimize bak."

Etiketler bildiri ömer çelik imza
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