Prof. Dr. Ümit Özdağ: ''Saldırıların, suçların sorumlusu AKP'dir''

Esenyurt’ta yaşanan olayların sorumlusu olarak Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı sorumlu tutan İçişleri Bakanlığı’na Özdağ’dan yanıt geldi. Video ile suçlamalara yanıt veren Özdağ, halkın sabırlı olması çağrısını yineledi.

Zafer Partisi lideri Özdağ, ülkemizde yaşanan sorunların sebebinin AKP hükümeti olduğunu dile getirdi. Video cevapta Özdağ; “Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında AKP hükümetinin neden olduğu sığınmacılar meselesinin geldiği çok açık. Ülkemizde geçici sığınmacı ve kaçak, 8 milyona yakın insan yaşıyor. Bunların ortaya çıkarmış olduğu güvenlik sorunları, ekonomik sorunlar, sosyal-kültürel sorunlar her geçen gün biraz daha artıyor. 2011 senesinde itibaren hemen her gün AKP hükümetlerini, yöneticilerini bu konuda en ağır şekilde uyarmış olmama rağmen, ısrarla hatalı politikalarına devam ettiler. Son yıllarda her gün bir başka yerde bir Türk vatandaşının, bir sığınmacı veya kaçaklar tarafından öldürüldüğünü, bıçaklandığını duyuyoruz. Zaman zaman da bu alçakça saldırılara ve cinayetlere karşı, Türk milletinden tepkiler geliyor.”dedi.

"Tepkinizi Sandıkta Gösterin"

Esenyurt’ta yaşanan olayların sorumlusu olarak gösterilen Özdağ, halkı sabırlı olmaya davet eden Özdağ; “Biz Zafer Partisi olarak ısrarla bu tepkinin sandıkta ortaya konulması gerektiğini ifade ediyoruz. Buna rağmen dün Esenyurt'ta çıkan olaylar üzerine , İçişleri bakanlığı beni ve Zafer Partisi'ni olaylarla ilgili suçladı. Oysa bugün Türkiye'de gerçekleşen, sığınmacılarla ilgili bütün suçlardan, saldırılardan, eylemlerden tek sorumlu, bu sorumsuz politikalara imza atan AKP'dir. Altını çizerek söylüyoruz: değerli vatandaşlarımız, sabırlı olun, sabırlı olun, sabırlı olun... Ve tepkinizi sandığa götürün. Sandıkta oyunuzu Zafer Partisi'ne verin. Hem sığınmacılar vatanlarına gitsinler, hem de Türkiye, artık bu ülkeyi yönetemeyen Erdoğan'ı ve AKP'yi aşsın." şeklinde konuştu.