Saadet Partisi liderinden Trump'a mektup: ''Aptal olma''

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'ye çökmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdı. Arıkan'ın yazdığı mektupta, ''Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma.'' ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepkiler sürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ni ABD'ye devredeceğini açıklayan Trump, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve buradaki nüfusun Mısır ve Ürdün tarafından kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Trump'ın skandal planına Türkiye'den en sert tepki Saadet Partisi'nden geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trump'a bir mektup yazdı. Trump'a vatan toprağı ile emlak arsasını birbirine karıştırmaması uyarısında bulunan Arıkan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:



"Bay Başkan: Her zamanki hayalperestliğinle Gazzelileri başka ülkelere süreceğini ve Gazze'yi imara açacağını dikte ediyorsun. Vatan toprağı ile emlak arsasını birbirine karıştırma. Bu işler emlakçılık yapmaya benzemez. Gazze'yi, parayla satın alabileceğini sandığın Grönland'la ya da harita üzerinde adını değiştirdiğin Meksika Körfeziyle karıştırma. Senin tarih bilgin olmadığını biliyorum. Hatırlatmak isterim; bu coğrafyaya cehennemi yaşatmaya gelmiş birçok kralın mezarı bile yok. İki seçeneğin var. Ya ateşkesi destekleyerek barış ve insanlıktan yana olacaksın, ya da bölgeyi daha büyük bir ateşe sürükleyerek kanlı bir katil olarak anılacaksın. Koltuğunu çektiğin, Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma. Gazze'nin üzerinden ellerini çek! Eğer bölge tarihi ve emperyalizme karşı direniş konusunda bir bilgiye ihtiyacın olursa bizi ara."



Mektup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne de iletildi.

İHA