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  4. 04 Nisan 2018 13:55

Safları Erdoğan düzeltti ! Bu görüntüler Türk televizyonlarında yok...

Rusya lideri Putin ile Ankara'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesindeki fotoğraf çekimi sırasında ilginç anlar yaşanmasına yol açtı.

Safları Erdoğan düzeltti ! Bu görüntüler Türk televizyonlarında yok...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sarayda bir araya gelmişti.

İki liderin ve fotoğraf çekimi sırasında ise ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf karesine girecek kişilerin dağılımını inceledikten sonra duruma müdahale etti.

Rusya liderinin yanında üç kadın bulunduğunu fark eden Erdoğan, aile fotoğrafındaki kadın-erkek eşitliğinin bozulmaması için, Rus liderin yanında bulunan kadınlardan birinin kendi tarafına gelmesini istedi.

İlginç an, Rus REN TV kameralarına yakalandı.

 

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