Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs açıklaması

İran'dan gelen THY uçağı, koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Kentte koronavirüs şüphesi devam ederken Sağlık Bakanı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakan, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır" dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı da yolcuların 14 gün gözetim altında olacağını söyledi.

Tahran- İstanbul seferini yapan THY uçağında bulunan 17 yolcuda koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunması nedeniyle, uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Bölgeye çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Kentte koronavirüs paniği sürerken Sağlık Bakanı az önce Twitter'dan bir açıklama yaptı ve "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde yeni koronavirüs vakasına rastlanmamıştır" dedi.

Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz."

Bakan Koca ayrıca mesajla birlikte bu görseli paylaştı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN DA AÇIKLAMA VAR

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanlığından geldi. Bakanlık tarafından kamuoyuna paylaşılan metinde yolcuların 14 gün gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir.

İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.

Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.

Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ESENBOĞA'DA KOVİD-19 PANİĞİ

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kovid-19 hareketliliği yaşanıyor. Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı Kovid-19 şüphesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Kum kentinden gelen 12 yolcunun ateşi sınırın üstünde çıktı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor. Şüpheli yolcular karantinaya alınacak.