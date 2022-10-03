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Seçim anketini beğenmeyen MHP, ünlü anketçiyi hedef aldı

Seçim anketini beğenmeyen MHP, ünlü anketçiyi hedef aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, son açıklanan anket üzerine MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar'ı hedef aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıkladığı son kamuoyu araştırmasında kararsızlar dağıtılmadan önce partisinin oy oranını yüzde 7.9 olarak tespit eden MetroPOLL Araştırma'ya tepki gösterdi.

Metropoll'ün son seçim anketinde AK Parti, 2018 yılında yapılan genel seçimde oyların yüzde 42.56'sını alarak sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP'de de durum farklı değildi. Son genel seçimde yüzde 11.10 oranında oy alan partinin, MetroPOLL anketinde 7.9'a gerilediği görülüyordu. Kararsızlar dağıtılınca bu oran yüzde 9.1'e çıkıyordu. 

Şirketin sahibi Özer Sencar'ı 'masa başında anket hazırlamakla' suçlayan Yıldız, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"MetroPOLL araştırma şirketi yetkilisi Özer Sencar, masa başında hazırladığın anket sonuçları ile herhangi bir mesafe alamadığını görmüyormusun? Gerçeklik duygusunu bu denli yitirmenize hangi travma neden oldu?" 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıkladığı son kamuoyu araştırmasında kararsızlar dağıtılmadan önce partisinin oy oranını yüzde 7.9 olarak tespit eden MetroPOLL Araştırma'ya tepki gösterdi.

Şirketin sahibi Özer Sencar'ı 'masa başında anket hazırlamakla' suçlayan Yıldız, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"MetroPOLL araştırma şirketi yetkilisi Özer Sencar, masa başında hazırladığın anket sonuçları ile herhangi bir mesafe alamadığını görmüyormusun? Gerçeklik duygusunu bu denli yitirmenize hangi travma neden oldu?" 

MetroPoll'ün son ''Erdoğan'' anketinden dikkat çeken sonuçMetroPoll'ün son ''Erdoğan'' anketinden dikkat çeken sonuçPolitika

 

 

 

Etiketler metropoll özer sencar son anket seçim anketi mhp feti yıldız
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