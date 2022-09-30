MetroPoll'ün son ''Erdoğan'' anketinden dikkat çeken sonuç

Artık 1 yıldan kısa bir süre kalan 2023 seçimleri öncesinde Anayasa'ya göre bir kez daha aday olup olamayacağı tartışılan Cumhurbaşkanı Erdoğan için MetroPoll'ün yaptığı "görev onayı" anket sonucu açıklandı.

MetroPOLL, araştırmanın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,2 puan artarak yüzde 46,6’ya yükseldi. Görev onayı vermeyenlerin oranıysa yüzde 48,5’e düştü.

MetroPoLL’ün ağustos ayında, “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusunun yöneltildiği ‘Erdoğan’a onayı’ anketinde, yüzde 41,4’ü “Evet onaylıyorum” derken yüzde 53,4’üyse “Hayır, onaylamıyorum” yanıtını vermişti. MetroPOLL’ün geçen ay anketinde, geçen aya göre görev onayında dikkat çeken bir değişim görülmemişti.

Erdoğan, toparlanıyor: Görev onayı arttı

Ağustostaki araştırmada yüzde 41,4’lük görev onayı olan Erdoğan, MetroPOLL’ün eylül ayına ilişkin anketinde bu oranı 5,2 puan artırarak yüzde 46,6’ya yükseltti. Erdoğan’a görev onayı vermeyenlerin oranıysa geçen aya göre 4,9 puan düşerek yüzde 48,5’e geriledi.

Bazı anket şirketlerine göre AK Parti’de kısmi artış var

Erdoğan’ın genel başkanı olduğu AK Parti’nin oy oranı bazı anketlere geçen aya göre yükselerek yeniden yüzde 30’un üstünü gördü.

ORC Araştırma’nın siyasi partilerin oy potansiyeline ilişkin eylül anketinde ‘emek ve özgürlük ittifakı’ seçimlerde kilit rol üstlenirken, CHP ve İYİ Parti’de düşüş eğilimi görüşmüş, şu sonuçlar ortaya çıkmıştı: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 36,6, ‘millet ittifakı’ yüzde 44,2, ‘emek ve özgürlük ittifakı’ yüzde 7,4. Bu ankette; yüzde 27’lere kadar gerileyen AK Parti’de yeniden toparlanma yaşanmış; yüzde 30,6’lık bir oy potansiyeli ölçüşmüştü.

İşte MetroPoll'ün anket sonuçları: