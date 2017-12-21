Seçim barajı düşecek mi ? İttifak planı tamamlandı...

AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği “cumhur ittifakı”nı da kapsayan uyum paketleri üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, yerel seçimle ilgili ilk paket ocak ayı sonuna doğru Meclis’e sunulacak.



Anayasa’ya göre, seçimlere 1 yıldan az kala yapılan değişiklikler o seçimde uygulanamıyor. 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için bu kural işletilmeyecek. Bu nedenle söz konusu seçimlerde uygulanacak uyum değişiklikleri için acele edilmiyor. Bu paketin bahar aylarında tartışmaya açılması bekleniyor.

AK Parti kurmayları, 6-7 yasada değişiklik öngörülen ikinci uyum paketinde, MHPLideri Bahçeli’nin dile getirdiği ittifak düzenlemesinin yer alabileceği mesajını verdi. Geçmişte partiler arasında ittifaklar yapıldığına işaret eden, bugün de fiilen bu imkânın bulunduğunu belirten kurmaylar, “Yasal altyapısı hazırlanarak ‘adam gibi’ ittifak yapılmasına imkân sağlanmalı” dedi. Bahçeli’nin ittifakla ilgili işaret ettiği partilere ayrı ayrı mühür vurulması gibi konuların teknik düzenlemeler olduğu ve bunlar üzerinde uzlaşılabileceği ifade ediliyor.

GÜÇLÜ MECLİS İÇİN BARAJ

AK Parti, MHP’nin gündeme getirdiği seçim barajının düşürülmesi önerisine sıcak bakmıyor. AK Parti kurmaylarında bu konuda öne çıkan eğilim şöyle:

“Seçimlerde yüzde 10 ülke barajı, 1980 öncesi Meclis’te kaos yaratan parçalı tabloya karşı getirilmiş. Doğrudur, 12 Eylül rejiminin ürünüdür. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulaması yapılacak. Sistemin başarısı için güçlü bir Meclis bloku gerekli olacaktır. Barajın temsilde adaleti engellediği görüşü doğru değil. Şu anda Meclis’e, yüzde 97 temsil ile temel siyasi görüşler yansıyor. Her toplumsal grup temsil edilecek diye, yasa yapamayan, bir araya gelemeyen bir Meclis oluşursa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başından yara alır. O nedenle barajın kalması sistemin sağlığı açısından da gerekli olacaktır.”

AK Parti kurmayları, dar bölgeye MHP karşı çıktığı için 5 ya da 7’şer milletvekilinin seçileceği daraltılmış bölge sisteminin getirilebileceğine işaret ediyor. Dar ya da daraltılmış bölge sistemlerinin birbirlerine göre hem avantajının hem dezavantajları bulunduğuna dikkat çeken AK Parti kurmayları, bu alternatiflerin tartışmaya açılacağını söyledi. 2019’un haziran ya da temmuz ayına kadar yasalaşma sürecinin tamamlanabileceği dile getiriliyor.