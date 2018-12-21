''Seçimi kazanacağım'' deyip oy oranını açıkladı

'CHP'nin Ankara adayı kim olacak?' sorusu hafta içinde yanıt buldu. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan, 2009 seçimlerinde MHP'den 2014 seçimlerinde ise CHP'den Ankara Büyükşehir adayı olan Mansur Yavaş, yeniden Ankara'dan aday gösterildi.

CHP'nin aday gösterdiği ve İYİ Parti'nin destek verdiği Yavaş, çalışmalarına hiç vakit kaybetmeden başlarken, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Sözcü'yü ziyaret etti.

2014 seçimlerinde belirledikleri sorunların takipçisi olduğunu belirten Yavaş, "Sorunlardan hiç kopmadım. Başkan olduğumda bunların nasıl çözümleneceğini araştırdım" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

ÇÖPE GİDEN MİLYARLAR

"2014'ten bu yana kenti izledim. Çünkü savunduğunuz problemlerin bir kısmının inkar edildiğini gördük. Melih Gökçek'in istifa ettirilmesinden sonra yerine gelen başkan Mustafa Tuna'nın, benim ileri sürdüğüm projelerin bazılarını yerine getirdiğini gördüm. 2014 seçiminde, bana oy vermeyen seçmenlerin seçtikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Ankara'nın yaklaşık 10 milyar lirasını heba ettiğini görüyoruz. Verdiğiniz oyun vebali vardır. 2014'teki seçimde Melih Gökçek'e oy vermekle fakir-fukaranın ulaşımı da suyu da pahalıya mal oldu. Sadece 5 milyar lira Ankapark'a gömüldü. Otopark, billboard, hafriyat gelirlerindeki kayıplara bakarsak 10 milyar lira çöpe gitti. Oysa bu parayla borcu kalmadığı gibi su ve ulaşım hizmetleri daha ucuz yapılır. Ankaralının cebinden daha az para çıkardı."



‘OYUNUZUN DA BİR VEBALİ VAR'

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş aday gösterildi ama hemen ardından "Ama Mansur Yavaş CHP'nin üyesi değil" söylentileri çıktı.

Yavaş, bu konuda şunları söyledi: "Onlar boş tartışmalar. Daha çok bunu AKP'li yorumcular dert etti. Geçen seçimde Melih Gökçek, ‘Çok oy aldığı yerlere daha çok hizmet götüreceğini, oy verilmeyen yerlere ise yeterli hizmetin götürülmeyeceğini' söylüyordu. Ben seçildiğimde asla böyle bir ayrım olmayacak. Seçmen, beni CHP rozetiyle seçecek. Seçimin bittiği gün bayraklı rozetimi takarım. (Yanında oturan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yakasındaki bayraklı rozeti gösteriyor.) Şimdi Alper Bey, CHP'li başkan. Ama yakasında CHP rozeti değil, bayraklı rozet var."

‘KAZANACAĞIMDAN EMİNİM'

Mansur Yavaş, izleyeceği siyaseti ise şöyle anlattı: "Ankara'da kutuplaşmış bir siyaset var. Ankara için toplumun her kesiminin bir araya gelmesi lazım. Bunu, önceki seçimde daha iyi anlatabilseydik yüzde 50'yi bile aşardık. Seçimde bir güç birliği yapıyoruz. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağım. Bunun için en az yüzde 52 oy alacağımı tahmin ediyorum. Seçimi kazanacağımdan da eminim."



Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den sonra SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret edecek.