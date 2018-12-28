Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları ne durumda ?

Türkiye 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin atmosferine girerken, siyasi partilerin aday belirleme ve tanıtım mesaisi de devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, partilerin yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

Aday belirlemenin yanı sıra afiş, broşür, seçim şarkısı ve slogan hazırlıklarını da sürdüren partilerin propaganda süreçlerinin ise yeni yılla beraber hız kazanması bekleniyor. Partilerin belirledikleri adaylar büyük salon toplantıları ile kamuoyuna tanıtılıyor.

AK Parti 74 belediye başkan adayını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar partisinin 24'ü büyükşehir, 50'si il olmak üzere 74 belediyebaşkan adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında da partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını duyurdu.

Erdoğan, 27 Kasım'daki partisinin grup toplantısında 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını, 6 Aralık'ta yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ise 1'i büyükşehir 13'ü il olmak üzere 14 adayının ismini açıkladı.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, İzmir adayı ise Nihat Zeybekci oldu.

En güçlü ismin TBMM Başkanı Binali Yıldırım olarak konuşulduğu AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile İstanbul ilçe adayları 29 Aralık'ta, Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adayları 1 Ocak'ta kamuoyuna tanıtılacak.

İzmir Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarının ise 5 ya da 6 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

CHP ve HDP'deki belediyelerde önceki seçim sonucuna bakılacak

AK Parti'nin İstanbul dışında büyükşehirlerden Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Muğla ile illerden Osmaniye adayı henüz açıklanmadı. Partinin bu illerden Aydın ve Muğla'da da aday göstereceği bildirildi.

AK Parti ve MHP'nin yaptığı "Cumhur İttifakı" çerçevesinde büyükşehirlerin 18'inde AK Parti adayının, 3’ünde MHP adayının desteklenmesi bekleniyor.

İttifak çerçevesinde, HDP ya da CHP'de olan il ve ilçe belediyelerinde ise önceki yerel seçim yarışını ikinci sırada tamamlayan partinin adayının destekleneceği kaydediliyor.

CHP'de 531 aday açıklandı, yeni adaylar 4 Ocak'ta

Önceki seçimlere göre bu seçimde daha hızlı davranan CHP'de, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısında 531 belediye başkan adayı kamuoyuna açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'ya da Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP'de yeni adayların belirleneceği bir diğer PM ise yeni yılın ilk haftasında, 4 Ocak'ta toplanacak.

4 Ocak'taki PM'de İzmir ve Mersin için büyükşehir belediye başkan adaylarının da kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.

Miting yerine daha çok salon toplantıları yapmayı planlayan CHP'de, propaganda dili de ekonomi ağırlıklı olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği illerde oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek. Parti teşkilatlarına polemikten uzak durma talimatı veren Kılıçdaroğlu, ayrıca örgütten halkla daha fazla buluşmalarını da istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını dün Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıyla tanıtan CHP'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nı ise 12 Ocak'ta ATO Congresium'da yapması bekleniyor.

Bu toplantıda Ankara'nın yanı sıra açıklanan diğer büyükşehir ve il belediyebaşkan adaylarının da tanıtımı yapılacak.

Öte yandan büyükşehirler bazında İYİ Parti ile seçim iş birliği yapan CHP'nin, partiyle görüşmeleri sürüyor. İki parti bazı illerde ve büyük ilçelerde söz konusu iş birliğini genişletmeyi düşünüyor.

MHP 248 adayını açıkladı

MHP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime yönelik aday belirleme çalışmalarına yoğunlaştı.

AK Parti ile yerel seçimde yapılacak ittifak görüşmelerine teknik düzeyde devam eden MHP, bu iş birliği çerçevesinde daha önce açıkladığı Aydın, Denizli ve Erzurum büyükşehir adaylarını çekti.

Büyükşehirlerden Adana, Manisa ve Mersin'den aday gösteren MHP, bunun dışında 31'i il ve 214'ü ilçe olmak üzere toplam 248 adayını açıkladı.

Aday adaylığı başvuruları 15 Aralık'ta sona eren partide, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği için uzatılan başvuru süresi 15 Ocak'ta bitecek.

Partinin genel başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, Sadir Durmaz ve Feti Yıldız'dan oluşan heyet ise yerel seçime hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

İYİ Parti'de başvuru süresi uzatıldı

İlk kez yerel seçimlere girecek İYİ Parti, 5'i büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkan adayını açıkladı.

Parti, Mersin Büyükşehir Belediyesi için MHP'den istifa eden mevcut belediyebaşkanı Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterdi.

Parti, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok'u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy'u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar'ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz'u adayolarak açıkladı.

Parti ayrıca Elazığ, Afyonkarahisar, Isparta, Çankırı, Nevşehir, Niğde, Kars, Kırıkkale, Uşak ve Osmaniye belediye başkan adaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

1-15 Aralık tarihlerinde aday adaylığı başvurularını kabul eden parti, bu süreyi 31 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatmıştı.