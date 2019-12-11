Şok iddia: Melih Gökçek’i Aklayan Savcı FETÖ firarisi çıktı!

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’i birçok dosyadan aklayan savcı Şadan S.’ın, FETÖ firarisi olduğu ortaya çıktı. Gökçek’in karıştığı iddia edilen yolsuzluk dosyaları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde araştırılmaya devam ederken, ilk incelemelerde 110’dan fazla şüpheli olaya rastlandı.

Yeniçağ’ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde geçmiş döneme ilişkin çok sayıda usulsüzlük tespit etmiş bulunmaktayız. Yaptığımız araştırmalar sonucunda tam 110 farklı olaya ilişkin dosyalar hazırlandı. Bu dosyalar Büyükşehir Belediyesi teftiş kurulu tarafından araştırılacak" ifadelerini kullandı.

Işık'a göre Melih Gökçek’in karıştığı usulsüzlük iddiaları arasında en dikkat çekeni ise şu anda FETÖ’den firari durumda olan Savcı Şadan S. ile olan ilişkisi.

Ertan Işık, açıklamalarına göre, Gökçek’in onayıyla yapılan imar değişikliğinde Savcı Şadan S.’ın bir anda nasıl arazi zengini olduğu anlaşılıyor.

Işık'ın açıklamaları şöyle:

"FETÖ’cü Savcı Şadan S.’ın, almış olduğu araziye bir anda adeta sihirli el dokunuyor. Gökçek döneminde gerçekleşen usulsüzlükte süreç şu şekilde gelişiyor:

Savcı Şadan S., Etimesgut’un Yapracık Mahallesi’nde parsel no’su 823 olan tarladan 500 metrekarelik hisseyi 07.05. 2013 tarihinde satın alıyor.

Etimesgut Belediye Meclisi, 04.07.2013 tarih ve 347 sayılı kararıyla satın almayı onaylıyor. Sonrasında, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2013 tarih ve 1346 no’lu kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Konut alanı olan ve inşaat emsali 3.30 olan 48410 ada ve 2 no’lu parsele hisselendiriliyor.

Kısacası, FETÖ’cü savcının almış olduğu tarla arazisi bir anda imara açılıyor ve savcı milyoner oluyor."

GÖKÇEK’İN 100’DEN FAZLA DOSYASINI KAPATTI

"Gökçek ve Şadan S. arasındaki bu garip ilişkinin asıl çarpıcı noktası ise Adliye’de yaşanıyor.

Gökçek hakkında yapılan onlarca suç duyurusu, usulsüzlük dosyası bir şekilde Savcı Şadan S.’ın önüne geliyor.

Savcı Şadan S. o kadar rahat ki gelen dosyaların tamamını “Soruşturmaya yer yoktur” kararı vererek reddediyor."

HSYK İNCELEME BAŞLATIYOR

"Savcı Şadan S.’ın bir anda zenginleşmesi o denli göze batıyor ki HSYK bile soruşturma başlatmak zorunda kalıyor.

Ama soruşturma Yargı’daki FETÖ’cülerin de etkisiyle bir türlü sonuçlandırılamıyor."

15 TEMMUZ’DAN SONRA FİRARİ

"Ankara’nın uzun yıllar usulsüz yollardan zenginleşmesini konuştuğu Savcı Şadan S., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aniden ortalıktan kayboluyor.

Yapılan soruşturmalardan sonra FETÖ terör örgütüne üye olduğu ve örgüt adına Ankara Adliyesi’nde çok sayıda usulsüzlük yaptığı tespit ediliyor.

Şadan S. hala firari durumda."