Şok iddia: ''YSK AK Parti'yi gizlice uyardı: Başvurunuzu yenileyin!''

Sözcü gazetesi yazarı Zeyrek, AKP’li bir grubun İstanbul’da seçimin iptal edilmesi ile ilgili YSK’dan bilgi aldığını ima ettiğini söyledi.

Zeyrek ‘İstanbul mu Türkiye mi’ başlıklı yazısında AK Parti içerisindeki grubun yerel seçimlerin 30 Haziran ya da 7 Temmuz gibi yeniletmeyi planladığını belirterek "O grup, ‘arka kapı’tabir edilen kanallardan lobicilik faaliyetleri ile YSK’yı yönlendirmeye de çalışıyor. Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden AK Parti’ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum." dedi.

Yazısında "YSK’dan AK Parti’ye “Başvuruyu yenileyin, yoksa usulden reddedilecek” mesajının gittiğini, bunun üzerine AK Parti’nin 20 Nisan’da KHK’lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini bir çok kaynaktan doğrulattığını da" belirten Zeyrek yazısını "İstanbul seçimini iptal ettirmeyi kafaya koyan ekip, bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki personeli “Seçim yenilenecek, CHP gidecek. Geri adım atmayın” mesajlarıyla motive ediyor.” diyerek sürdürdü.