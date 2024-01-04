Son seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı

BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, katıldığı canlı yayında 10 ilde gerçekleştirdikleri son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. BUPAR'ın anketinde siyasi partilerindeki oy değişiklikleri dikkat çekti.

BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, TELE1 ekranlarında yayınlanan ‘Anında Manşet’ programında, yaklaşık 10 ilde 3 bin 500 kişiyle yapılan anket sonuçlarına ilişkin konuştu.

“AKP 2018’de almış olduğu oy 42.6 idi. 2023’te 35.6’ya düşmüştü” diyen Akaltun, araştırmaya göre AKP ‘nin oy oranının yüzde 33 civarında olacağını söyledi.

Akaltun, CHP’nin oy oranına ilişkin ise şunları söyledi:

“CHP 22.6’dan yüzde 25’e çıkmıştı. Değişimden sonra bir heyecan da yarattığı için yüzde 27 düzeyinde bir oy alması söz konusu.”

İYİ Parti’deki düşüşe dikkat çeken Akaltun şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti seçmeninin yaklaşık dörtte birini kaybetmiş oldu. Dörtte birlik bir kesim İYİ Parti’ye oy verme niyetinde değil. Ancak nereye gidebileceğini de çok fazla bilmiyor. Muhalefet ederek kurulmuş bir parti, iktidar ortağından ayrılanların kurmuş olduğu bir parti seçmeni bugün muhalefete muhalefet etmeyi doğru bulmadığı için İYİ Parti’nin en iyi ihtimalle kendi oyunun yarısını alacağı kanaatindeyiz.”

Akaltun sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Batı illerinde daha çok CHP’ye bir oy kayması oldu. Baktığımızda İYİ Parti’nin yüzde 10’u geçtiği iller; Antalya, Burdur, Aydın, Muğla ve Tekirdağ’a doğru uzanırdı ilk kurulduğu yıllarda. CHP’nin, göçmenlerin yoğun olduğu illerden alırdı. Hayal kırıklığı ortaya çıkınca da aynı oylar geldiği yere dönmeye başladı.

Orta Anadolu’daki seçmen, CHP kültürü olmayan Kırşehir, Yozgat, Çorum, Tokat, Kastamonu, Bayburt gibi yerlerdeki İYİ Parti seçmeninin kafası karışık. MHP’ye gidemiyorlar, AKP’ye gidemiyorlar. O seçmeni sandığa götürmek zor olabilir veya Zafer, Memleket Partisi gibi partilere gideceklerdir.

“MHP SEÇMENİ STABİL”

MHP seçmeni biraz stabil duruyor. MHP’nin yerel iktidar gibi bir beklentisi yok. AKP’nin kazanması ile yerel iktidarda hayatını sürdürme beklentisi olduğu için çok fazla bir değişim yok. Adaylara bakarak karar vereceklerdir.

Zafer Partisi ve Memleket Partisi, zaten Muharrem Bey açıklamıştı, CHP’ye destek vermeyi düşünüyorlardı. Memleket Partisi seçmeninin büyük kısmı CHP’ye destek verecektir.