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Soylu'nun Davutoğlu iddiasına yanıt

Soylu'nun Davutoğlu iddiasına yanıt

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Soylu’nun iddialarına yanıt verdi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan sosyal medya hesabından Soylu'ya şu yanıtı verdi:

 “Süleyman Soylu hesap vermek yerine kendini kurtarma, gündemi saptırma derdinde.

Sayın Genel Başkanımız hakkındaki tüm iddiaları, yalan ve iftiradır. 

Aynı kanalda, aynı gazeteciler ile Sn.Davutoğlu’nun yarın akşam cevap hakkını kullanmasını talep ediyoruz."

Etiketler ahmet davutoğlu gelecek partisi süleyman soylu
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