Süleyman Soylu: ''Bu güvensiz ortamı üreten biz değiliz''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi" programında konuştu.

Konuşmasında güç saplantısının etkisiyle çatışmanın giderek arttığı, terörün, şiddetin, göçün hayalleri aştığı bir dünyada yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin doğuda ve batıdaki tüm kara sınırlarında entegre sınır güvenlik sistemleri yapıldığını, modüler beton duvarlar, termal kamera sistemleri bulunduğunu vurgulayan Soylu, ülkeye yabancı terörist savaşçı, kaçak göçmen, uyuşturucu, kaçak sigara, kaçak akaryakıt girişlerinin engellenmeye çalışıldığını dile getirdi. Soylu, "Bunun için bizi kimse suçlayabilir mi? Elbette ki hayır. Neticede bu güvensiz ortamı üreten biz değiliz ama elbette ki ülkemizi bundan korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'dan sonra günlük hayatın seyrinde hiçbir değişikliğe meydan verilmediğini öne süren Soylu, 7 Haziran seçimleri sonrası tırmandırılan terör hadiselerinin de hukukun üstünlüğünü etkilemesine izin verilmediğini söyledi.