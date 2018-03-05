TBMM Başkanı: ''İnsanların geleceğini tehdit eden...''

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Yeşilayın 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Kahraman, derneğin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Yeşilayın 5 Mart 1920'de toplumu alkol ve diğer zararlı alışkanlıklardan korumak gayesiyle İstanbul'da kurulduğunu anımsattı.

Derneğin bir asra yakın zamandır faaliyetlerini aynı gayretle sürdürdüğünü ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Sarhoşluk ve vücuda zarar veren maddeler hakkında Türkiye genelinde yaptıkları uyarıcı, önleyici ve tanıtıcı çalışmalarla insanlarımızda farkındalık oluşturan Yeşilay Derneği, bugüne kadar yüzbinlerce gencimizin yeniden hayata tutunmasına destek olarak insanımızın ve ailelerimizin en yakın dostlarından biri olmuştur.

İnsanların geleceğini tehdit eden alkol, uyuşturucu ve bağımlılık yapan zararlı maddelere karşı feragat ve fedakarlık duygularına sahip, adanmış insanlarımızla hizmetlerini sürdüren Yeşilay Derneğinin, hayırlı hizmetlerini daha nice yıllar devam ettirmesini niyaz ediyor, kuruluşunun 98'inci yılını kutluyorum."