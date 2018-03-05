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  4. 05 Mart 2018 23:02

TBMM Başkanı: ''İnsanların geleceğini tehdit eden...''

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı İsmail Kahraman, önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı: ''İnsanların geleceğini tehdit eden...''
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail  Kahraman, Yeşilayın 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kahraman, derneğin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı  mesajında, Yeşilayın 5 Mart 1920'de toplumu alkol ve diğer zararlı  alışkanlıklardan korumak gayesiyle İstanbul'da kurulduğunu anımsattı.

Derneğin bir asra yakın zamandır faaliyetlerini aynı gayretle  sürdürdüğünü ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Sarhoşluk ve vücuda zarar veren maddeler hakkında Türkiye genelinde  yaptıkları uyarıcı, önleyici ve tanıtıcı çalışmalarla insanlarımızda farkındalık  oluşturan Yeşilay Derneği, bugüne kadar yüzbinlerce gencimizin yeniden hayata  tutunmasına destek olarak insanımızın ve ailelerimizin en yakın dostlarından biri  olmuştur.

İnsanların geleceğini tehdit eden alkol, uyuşturucu ve bağımlılık  yapan zararlı maddelere karşı feragat ve fedakarlık duygularına sahip, adanmış  insanlarımızla hizmetlerini sürdüren Yeşilay Derneğinin, hayırlı hizmetlerini  daha nice yıllar devam ettirmesini niyaz ediyor, kuruluşunun 98'inci yılını  kutluyorum."

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