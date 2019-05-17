TOBB'dan Erdoğan'a ''yerli otomobil'' sunumu

Ankara Atakule'de 28 Mart'ta gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili' projesinin yavaş ilerlemesinden şikayet etmişti. Yerli otomobil projesinin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Türkiye'nin Otomobili' projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli otoda biraz gevşeme var, ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" eleştirisinde bulunmuştu.

SUNUMU TWİTTER'DAN AÇIKLADI

Eleştirilerin ardından projenin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,Twitter hesabından projeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf yayınlayan Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a Türkiye'nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız" açıklamasını yaptı.

SUNUMA KATILANLAR

Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

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