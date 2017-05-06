Topbaş'ın damadının tahliyesiyle ilgili flaş gelişme

Önergesinde, Ömer Faruk Kavurmacı’nın İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkinin yapıldığının iddia edildiğini kaydeden CHP’li Yarkadaş, şu sorulara yer verdi:

“FETÖ sanığı Ömer Kavurmacı, tahliye için gereken raporu alabilmek amacıyla Kanuni Hastanesi’ne sevk edildi mi?,

Kanuni Hastanesi, sanık Kavurmacı için ‘Cezaevinde kalmasında sakınca yoktur’ içerikli bir rapor hazırladı mı? Bu yönde başka devlet hastanesi heyetlerinin raporu da mevcut mudur?,

Kavurmacı ve ailesi, Kanuni Hastanesi’nin aksi yöndeki raporuna rağmen, özel Acıbadem Hastanesi’ne nasıl sevk edildi?,

Adalet Bakanlığı’nın ‘Tutuklu hasta sevk zinciri genelgesi’ne göre, zincirde özel hastane ibaresi yokken, Özel Acıbadem Hastanesi’nin raporu tahliye için nasıl geçerli sayıldı?,

Damat Kavurmacı için verilen ‘hastadır’ raporu 18 Nisan tarihli olmasına rağmen, tahliye için neden 1 Mayıs’ta hakimliğe başvurulmuştur? Ailenin 1 Mayıs’ı beklemesinin özel bir amacı ya da anlamı var mıdır?,

Tutuklular artık özel hastanelerden getirdikleri raporlarla tahliye edilecek mi? Tutukluları Adli Tıp Kurumu’ndan rapor getirme zorunluluğu kaldırıldı mı? Bu yönde bir genelge ya da yönetmelik değişikliği yapıldı mı veya yapılacak mı?,

Cezaevinde bulunan 303’ü ağır 905 tutuklu hastanın tahliyesi için hükümetinizin bir girişimi olacak mı?,

Son iki günde yüzlerce hakim ve savcı, terör örgütü FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edildi. Bu tasfiyelerin amacı, AKP’li savcı ve hakimlere yer açmak için midir?,

Eğer öyle değilse, bugüne kadar neden beklenmiştir? Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen savcı ve yargıçların yol açtığı adli yaralar nasıl kapatılacaktır?”