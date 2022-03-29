Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde yoğun çaba!

Türkiye dünyayı sarsan Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için en çok çaba gösteren ülkelerden biri olurken bu çaba dünyada büyük yankı uyandırdı.

Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor... Türkiye dünyayı sarsan Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için en çok çaba gösteren ülkelerden biri oldu.

Barış için önemli adım İstanbul'da atıldı

Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da buluşup barış için önemli bir adım attı. Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun diplomatik başarısıyla gerçekleşti.

Barış masasının kurulması öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Zelenski ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde Erdoğan'ın girişimleriyle müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda önemli gelişmeler yaşandı.



Çavuşoğlu'ndan mekik diplomasisi

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mekik diplomasisine başladı. Rusya ve Ukrayna'ya gitti. Mevkidaşları Lavrov ve Kuleba ile görüştü. Görüşmelerde bütün amaç Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sonuçlanmasıydı.

Erdoğan'ın liderliği Çavuşoğlu'nun koordinasyonuyla barış masası Türkiye'de kuruldu.



İki taraf da Erdoğan'ı ayakta alkışladı

Müzakarelerde iki tarafın da barışın gerçekleşmesi için olağanüstü çaba harcayan Erdoğan'ı alkışlaması dikkat çekiciydi.

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası hem Erdoğan hem de Çavuşoğlu'nun gayretleriyle sonuç verdi.

Çavuşoğlu: En önemli ilerleme İstanbul'da sağlandı

Barış için çok önemli ilerleme sağlandı. Barış masasının Erdoğan'la birlikte mimarlarından olan Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu savaşın bitmesi için en önemli ilerlemenin İstanbul'da gerçekleştiğini söyledi.