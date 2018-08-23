Türkiye'den Yunanistan'a tokat gibi cevap

AK Parti Sözcüsü, kendisine yanıt veren Yunan milletvekili Koumoutsakos'a "Yargınız bu kişiler hakkında 'darbe girişimine dahil olduklarına dair delil yok' diyor. Bu yaklaşım akla saygısızlıktır. Darbe girişiminin bertaraf edilmeye başladığı saatlerde askeri helikopterle ülkenize kaçan bu kişiler turistik ziyarete mi geldiler?" dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbeci askerlere iltica hakkı veren Yunanistan'a yönelik tepkilerini sürdürüyor. Çelik, kendisine yanıt veren Yunan milletvekili Yorgos Koumoutsakos'un da suçlunun yanında yer aldığını söyledi.