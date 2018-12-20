Türkiye'nin en genç Belediye Başkan Adayı CHP'den

CHP en son açıkladığı adaylar arasında Ağrı'nın Hamur ilçesine Belediye Başkan Adayı gösterilen Muzaffer Ademi'nin Türkıye'nin en genç Belediye Başkan Adayı olduğu anlaşıldı.

Siyaset üzerine yüksek tahsiline devam eden Ademi CHP'nin Gençlik Kollarının başlattığı; Gençler Kentleri Yönetmeye hazır projesinin ilk adayı oldu. CHP Gençlik Kolları yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gençlik Kolları Genel Merkezinin başlatığı bu projede kapsamında, ülkemiz gençlerinin geleceğimizde etkili rol model olması yönünde çalışma yapan CHP; genç beyinlerin yönetimin de yerini almasını sağlamak amacıyla bu projeyi başlatmış bulunmaktadırlar."

MUZAFFER ADEMİ KİMDİR?

Ağrı doğumlu olan Muzaffer ADEMİ ilk okul Diyadinde, ortaokul ve liseyi Ağrı da tamamladı.Lise yıllarında başladığı futbol hayatına Amatör Kümede son veren Ademi, eğitim hayatını devam ettirmek için gittiği İstanbul da oyunculuk ve çeşitli tiyatro oyunlarının metin yazarlığı ve yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Oyuncular Sendikası Üyeliği, Türkiye Sanatçı Hakları Koruma Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği yapan ADEMİ, bir çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapmıstır. Şu anda Siyaset Bilimi üzerine yüksek tahsilini devam erttiren ADEMİ yurt dışında da HUKUK eğitimine devam ettirmektedir. Orta derece ingilizce bilen ADEMİ İş Adamı olarak aile şirketlerini yönetmektedir.

Yönetici ve üye olduğu sivil toplum kuruluşları;

Köy Okullarıyla Buluşma Dayanışma ve Yardımlaşma ( Köy-Der ) Başkanı

Oyuncular Sendikası Üyeliği

İlim Yayma Cemiyeti Kurucu İl Başkan Yardımcısı

Türkiye Sanatçı Hakları Koruma Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği

Kıbrıs Genç Siyasetçileri Topluluğu Yönetim Kurulu Üyeliği



