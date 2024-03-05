Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde?

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaptıkları yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü TV'de katıldığı programda Sencar, Ankara, İstanbul ve İzmir seçimlerine ilişkin değerlendirme yaptı.

ANKARA'DA 14 PUANLIK FARK

Ankara için 10 gün önce yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaşan Sencar, "Mansur Yavaş, AK Parti adayı Turgut Altınok'un tam 14 puan önde. Eğer Mansur Yavaş'tan başka parti adayları ve AK Parti adayı 10 puan çekemezse Ankara'nın Mansur Yavaş'ta kalacağı konusunda çok eminim" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ÖNDE

Sencar, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun rakibi AK Parti’nin adayı Murat Kurum'un önünde olduğunu ifade etti. Sencar, "İmamoğlu kesin kazanır demem için en az 5 puanlık bir farka ihtiyacı var" diye konuştu.

İZMİR'DE DURUM NE?

İzmir'de CHP için bir problem görmediğini belirten Sencar, "Yaptığımız anketlere göre İzmir'de de CHP'nin adayı Cemil Tugay rahat bir şekilde kazanıyor. CHP'nin İzmir'de ithal bir adaya oy vereceğini düşünmüyorum" diye konuştu.