Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi

Türkiye'deki düzensiz göçmen ve sığınmacıları ülkelerine geri gönderme vaadiyle dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'daki bir üniversitede protesto edildi.

Göçmenler konusundaki çıkışlarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı gerilimle de gündemdeki yerini koruyan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara'daki bir vakıf üniversitesinde söyleşiye katıldı.

KONUŞMA SIRASINDA SLOGANLAR ATMAYA BAŞLADILAR

Ancak Özdağ'ın konuşması sırasında salonda aniden ayağa kalkan bazı öğrenciler "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atmaya başladı. Özdağ'ı protesto eden öğrenci grup, özel güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkartıldı.