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Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan isyanı: ''Muhasebecisi miyim ?''

Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan isyanı: ''Muhasebecisi miyim ?''
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında 'Sinan Oğan' sorusuna "muhasebecisi değilim" diyerek yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Eski Sağlık Bakanı ve Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan gelen soru ise stüdyoda tansiyonu yükseltti. 

Rifat Serdaroğlu sosyal medya hesabından, "İstanbul ve Ankara'da kazanamayacak aday çıkartmakla AK Parti, MHP ve HÜDA Par'a çalışmış olmuyor mu? Sinan Oğan son 2 ayda 120 milyon TL'lik mal aldı. Paranın kaynağını Ümit bey biliyor mu? Ümit beyin Oğan'ı tek başına aday göstermesi, Oğan'ın Murat Kurum'u desteklemesi Ümit beyi Oğan'la aynı çizgiye getirmek değil midir? Plana sadakat nedir?" sorusunu yöneltti.

 Özdağ ise şu yanıtı verdi: "Serdaroğlu bu soruları sordu diye cevap vermem ama yine de kamuoyu için yanıtlayım. Kendi partisini kuramamış, örgütleyememiş, genel başkanı olamamış ve partisini siyasete dahil edemeyen bir kişi Zafer Partisi'nin vermiş olduğu mücadele konusunda konuşma ehliyetine sahip değildir. Yaşına hürmeten böyle konuşuyorum."

Özdağ, şöyle devam etti:

"Biz A'yı veya B'yi, seçtirecek bir parti değiliz. Biz Atatürk Cumhuriyetini savunan ve Türkiye'nin örtülü işgaline karşı direnen tek partiyiz.

Sinan Oğan'ı ben tek başıma belirlemedim. Adalet Partisi'yle ortak olarak belirledik. Bu sayede de seçimler ikinci tura kaldı. Bu sayede HDP belirleyici parti olmaktan çıktı, Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülük tekrar belirleyici güç oldu ve konuşulmaya başlandı. Ondan sonra Sinan Oğan'ın ne yapıp ne yapmadığı beni ilgilendirmiyor."

"Sinan Oğan'a 120 bin TL kaynak aktarıldı" iddialarına da yanıt veren Ümit Özdağ "Ben Sinan Oğan'ın muhasebecisi değilim. Bunu Sinan Oğan'a sorsun beyefendi. Sinan Oğan'da cevabını versin biz de öğrenelim" diye konuştu.

Etiketler sinan oğan Ümit Özdağ zafer partisi muhasebecisi miyim
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