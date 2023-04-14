Ünlü anketçi açıkladı: Muharrem İnce hangi partiden ne kadar oy alıyor ?

Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hangi partiden, ne kadar oy alabildiğini açıkladı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayıma devam ederken, pek çok anket firmasının ve yöneticisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçeceğini konuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da yarışacak.

Ancak şimdiye kadar açıklanan tüm seçim anketlerinde Sinan Oğan en düşük oy alacak aday olarak gösterilirken, Muharrem İnce için ise "aldığı oyla Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalabilir" yorumunu yapıyor.

Bu söylemler devam ederken, Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hangi partiden, ne kadar oy aldığını analiz etti. .

İşte Kömürcü'nün o paylaşımları:

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Derya Kömürcü, şunları yazdı:

1) Hep söylüyorum, veri okuryazarlığı çok önemli. Verileri doğru bir biçimde okuma beceriniz yoksa kolaylıkla maniple edilebilirsiniz. Son günlerde Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turundaki oylarını hangi partilerden aldığına dair bir tartışma yürüyor.

2) Aşağıda dört farklı çapraz tablo paylaşacağım. İsterseniz, bu tablolardan hangisini öne çıkardığınıza göre kamuoyunu maniple edebilir, kendi görüşünüzü destekleyecek şekilde bir kanaat oluşturabilirsiniz.

3) Birinci tabloda İnce’ye oy veren 100 kişiden kaçının 24 Haziran 2018’de AKP, kaçının CHP’ye vb. oy vermiş olduğunu görebiliyoruz. Bugün İnce’ye oy veririm diyen 100 kişiden 16’sı AKP’ye, 12’si CHP’ye oy vermiş. Peki İnce, CHP’den çok AKP’den oy alıyor diyebilir misiniz? Hayır.

4) İki nedenle diyemeyiz. Bir: Bugünü anlamak için beş yıl önceki oy davranışını esas alıyoruz. 5 yıl önce AKP’ye oy veren 4 seçmenden 1’i bugün AKP’yi desteklemiyor zaten. Elimizde “Bu Pazar” tercihi var seçmenlerin. Orada istediğimiz rakamları göremediğimiz için mi 24 Haziran?

5) İki: Ölçeği göz ardı ediyoruz. 24 Haziran üzerinden gitmek doğru değil, ama yine de önce oraya bakalım. 24 Haziran tercihlerine göre “İnce en çok hangi parti seçmeninden destek alıyor” sorusunun yanıtını görmek istiyorsanız, bakmanız gereken tablo aşağıda.

6) Burada İnce’ye oy veren 100 seçmenin kendi içindeki dağılımını değil, 5 yıl önce X partiye oy vermiş seçmenin yüzde kaçının İnce’ye yöneldiğini görürüz ve partileri kıyaslayabiliriz. Görüldüğü üzere 5 yıl önce AKP’ye oy verenlerin %4’ü, CHP’ye oy verenlerin %5,6’sı İnce diyor.

7) Ölçek burada devreye giriyor. AKP’nin 24 Haziran’daki yaklaşık 21 milyonluk oyunun %4’ü 840 bin, CHP’nin 11 milyonluk oyunun %5,6’sı 616 bin yapıyor. O yüzden İnce’ye oy veren 100 kişi içinde 16 AKP, 12 CHP seçmeni var, ama aslında İnce AKP’lilerden daha az oranda oy alıyor.

8) Bu tür çapraz tabloları şöyle okumak gerekir: İnce’nin oy oranı ülke ortalamasında %8,6 (en alttaki satır). İnce, 5 yıl önceki (şimdi bunlar karar değiştirmiş olabilir) MHP, İYİ Parti seçmenlerinden, oy kullanmamışlardan ve yeni seçmenden (%23,5) ortalamanın üzerinde oy alıyor

9) Gelelim günümüzdeki tabloya. “Bu Pazar” tercihlerine bakarsanız 100 seçmenden 16’sı AKP’li de diyemeyeceksiniz, çünkü 4 AKP seçmeninden 1’i bugün karar değiştirmiş ya da kararsız durumda.

10) Bugün İnce’ye oy veririm diyen 100 kişiden sadece 1’i hâlâ AKP seçmeni. 6’sı CHP, 9’u İYİ Parti’yi desteklediği halde İnce’ye oy vermeyi düşünüyor. Yani İnce’nin aldığı 100 oydan sadece 5’i AKP+MHP’den geliyor. Ama bunu görmek yetmez. Oransal bakmak gerekir.

11) Bugün AKP’ye oy vereceğini söyleyenlerin sadece binde 2’si İnce diyor. CHP’lilerin %2,2’si, İYİ Partililerin %9,1’i. MHP’den %6 alıyor, ama burada da MHP’nin oy oranının gerilediği seviyeyi göz önünde bulundurmak gerekir. Yani ölçek.

12) Partiler söz konusu olduğunda kararsızım/oy kullanmayacağım diyenlerin İnce’ye desteğinin %20 civarında olması, hem bunun bir protesto hareketi olduğunu göstermesi hem de İnce’ye oy vereceğini söyleyenlerin sandığa gitmeme ihtimaline işaret etmesi açısından önemli. Veri okuryazarlığı da.