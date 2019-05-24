Valilik'ten flaş ''Dersim'' tabelası kararı !

Tunceli Belediyesi'ne 'Dersim' tabelası asılmasına Tunceli Valiliği durdurma kararı getirdi.
Tunceli Valiliği, Belediye Meclis üyelerinin oylamasıyla Tunceli Belediyesi'ne 'Dersim' tabelası asılması kararına durdurma getirdi. Valilik, tabelanın asılmasının yasal olmadığını beyan etti.
Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, “Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız” açıklaması yapmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hedef göstermiş, “Türkiye’de Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olmayacaktır. Karar, yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır” açıklaması yapmıştı.
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