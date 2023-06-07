  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Yeni Savunma Sanayii Başkanı görevi devraldı

Yeni Savunma Sanayii Başkanı görevi devraldı

Yeni Savunma Sanayii Başkanı görevi devraldı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına atanan Haluk Görgün, görevi İsmail Demir’den devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanı olarak atanan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, bugün yapılan devir teslim töreni ile görevi Demir'den devraldı. Görgün, "Ülkemize hizmet yolunda birer emanetçiyiz. Emanetimiz milletimizin bekası, refahı, çocuklarımızın geleceği ve güvenliğidir" dedi.

ASELSAN'dan açıklama yapılarak, Görgün'e yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Savunma Sanayii Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Haluk Görgün'e başarılar diliyoruz. ASELSAN olarak ülkemiz ve global kullanıcılarımız için üstün teknolojiler geliştirme hedefiyle, birlikte çalışmaya devam edeceğiz" denildi. 

DHA

Etiketler savunma sanayi başkanlığı haluk görgün
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli maaşı ve ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İstanbul'da yine bir ev sahibi dehşeti! Yaşananlara inanamayacaksınız!
Canlı yayında kıyamet koptu: ''Sana ne lan, sana ne ya ?''
Doları ve altını en iyi bilen 9 ekonomistten kritik uyarılar
Dolar 23 TL'yi aştı, Euro 25 TL'ye koşuyor, gram altından rekor geldi
Ukrayna'da baraj yıkıldı; evler sulara gömüldü
Serenay Sarıkaya da yazı getirdi; plaj pozlarına beğeni topladı
Motorine dev zam
Baba Vanga’nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
Yeni asgari ücret için masadaki rakam belli oldu