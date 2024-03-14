Yeniden Refah Partisi'nin mitingine valilik engeli

Elazığ'da Yeniden Refah Partisi'nin 22 Mart'ta yapılması planlanan mitingi Elazığ Valiliği tarafından reddedildi.

Elazığ'da Yeniden Refah Partisinin 22 Mart günü Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla yapılması planlanan miting Elazığ Valiliği tarafından ''belirtilen alanın miting alanı olmadığı'' gerekçesiyle reddedildi.

Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erhun Karakuş, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerimiz, bilindiği üzere 22 Mart Cuma günü saat 15.30'da Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın katılacağı Elazığ mitingimizi yapacaktık. Bununla ilgili olarak resmi müracaatımızı 11 Mart Pazartesi günü seçim kuruluna yazılı dilekçemizi teslim ederek Cumhuriyet Meydanı Valilik önünde bulunan ve AK Parti'nin kendi seçim mitingini yaptığı alanın bize tahsis edilmesini talep ettik. Yine konunun cevabı olarak 13 Mart Çarşamba günü seçim kurulundan tarafımıza gönderilen yazıda, Cumhuriyet Meydanı Valilik önündeki alanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle talebimizin reddedildiğini bize bildirdiler. Siyasi parti olarak rakip olduğumuz bir partinin o meydanda bir hafta bile geçmeden miting yapması düşünülecek olursa, halkımızın bizi gerçek manada kıyaslayabileceği aynı alanda miting yapmak istememiz kadar doğal bir durum yoktur. Bu kararı öncelikle Elazığlı hemşehrilerimizin iradesine bir saygısızlık olarak görüyoruz. Bu kararı Elazığlı hemşehrilerimizin vicdanına bırakıyoruz. '

"DEVLET, SİYASİ PARTİLERE EŞİT DAVRANMAK ZORUNDA"

Sayın Cumhurbaşkanımızın mitinginden önce AK Parti İl Başkanı tarafından yapılan basın açıklamasında ifade edildiği gibi, Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, siyasi bir program ve miting amacıyla ve AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla ilimize gelmişlerdi. Program, herhangi bir açılış ve temel atma gibi resmi bir tören olarak değil, AK Parti'nin belediye başkanlarına oy istenmesine yönelik siyasi bir miting olarak icra edilmişti. Bu programın siyasi program olması bile Cumhuriyet Meydanı Valilik binası önünde yapılmasına itirazımız yok. Ancak aynı alanı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın da katılacağı miting için talep etmemize rağmen bu alan bize tahsis edilmemiştir. Yapılan uygulama devletin eşitlik ve adalet olma vasıflarına gölge düşürmüştür. Devlet, vatandaşlarına olduğu gibi siyasi partilere de eşit ve adil davranmak durumundadır. Devletin bazı kurumlarının ayrımcı tutum takınmaları ve siyasi partileri iktidar partisi ve diğerleri olarak ayırmaları, halkımızın devlete ve kurumlara olan inancını sarsmaktadır. Alınan bu karar, bu şehre 2 dönem milletvekilliği yapmış hizmet etmiş Belediye Başkan adayımız Sayın Faruk Septioğlu'na bir saygısızlıktır, alınan bu karar Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'a bir saygısızlıktır ve en nihayetinde bu karar kıymetli Elazığlı hemşehrilerimizin iradesine saygısızlıktır. Hiçbir kimse veya kurumun, talimatla verilen bu kararlar sebebiyle devletimizi ayıran ve tarafsızlığını yitirmiş bir konuma düşürmeye hakkı yoktur. Bizler yapılan bu ayrımcılığı ve haksızlığı reddediyoruz ve daha da önemlisi, devleti, siyasi iktidarın bir aparatı olarak gören ve kullanan zihniyeti halkımızın takdirine bırakıyoruz."