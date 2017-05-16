Yıldırım: OHAL komisyon üyeleri belli oldu

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Şehit düşen Denizli Cumhuriyet Başsavcımızın ardından yakışıksız ifade kullananlarla ilgili yargı mercileri mutlaka gereğini yapacaktır. Öte yandan şahsı Türk milletine mal olmuş kahramanlarımız, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları üzerinden toplumsal kaos oluşturma çalışmaları görmekteyiz. Cumhuriyet'in kurucularına dil uzatmak kimsenin haddi değildir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

Bu ülkeyi seven herkes, milletimizin her bireyinin gelecek Türkiye vizyonuna katkı sağlaması gerekiyor.

"TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIMAYA KARARLIYIZ"

* Adı ne olursa olsun ister PKK, ister PYD, ister DEAŞ.. Bunların hepsi terör örgütüdür. Birer ölüm makinesidir. Sebep ne olursa olsun, dostumuz ve NATO müttefikimiz ABD'nin bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü yok etmek için iş birliği yapması kabule dilebilir bir şey değil. Bunu net bir şekilde ifade ettik. Biz terörün kökünü kazımaya kararlıyız, gereğini yaparız. Bildiğiniz gibi BM'nin yeni genel sekreteri seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmış ve mülteciler konusunda yaptıklarımıza dikkat çekmişti. BM genel sekreterinden sonra başka görüşmelerimiz oldu. Hepimizin bildiği gibi Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler 16 Nisan öncesi gerilmiş ve tansiyonun düşmesi için her iki taraftan yapıcı mesajlar verilmiştir. Almanya'da 15 Temmuz darbe girişimine dahli bulunan ve yurt dışına kaçan askerlere sığınma izni vermesi bu noktada ilişkilerimizin tekrar gerilemesi için önemli bir gelişme olmuştur. Almanya karar vermeli; Eğer Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyorsa bölücülere, FETÖ'cülere değil Türkiye'ye dönmek zorundadır.

"ALMANYA KARAR VERMELİ..."

* Hepimizin bildiği gibi Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler 16 Nisan öncesi gerilmiş ve tansiyonun düşmesi için her iki taraftan yapıcı mesajlar verilmiştir. Almanya'da 15 Temmuz darbe girişimine dahli bulunan ve yurt dışına kaçan askerlere sığınma izni vermesi bu noktada ilişkilerimizin tekrar gerilemesi için önemli bir gelişme olmuştur. Almanya karar vermeli; Eğer Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyorsa bölücülere, FETÖ'cülere değil Türkiye'ye dönmek zorundadır.

* Terör örgütleriyle mücadelemiz sürecek. Telsiz kayıtlarından bölücü terör örgütünün günden güne eridiğini ve hatta insan kaynağı bulmakta büyük güçlük çektiğini anlıyoruz. Devletin ve milletin içine abis bir ur gibi yerleşen FETÖ'yü tüm kurumlardan temizliyoruz.

* Ülkemiz artık seçim havasından çıkmış, ekonomimiz daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. İşsizlik geçtiğimiz Şubat ayında azalma seviyesine girmiştir. Kapasite kullanımı, üretim artıyor. Bize düşense daha fazla istihdam, üretim, yatırım. Bu alanlarda teşviklerimiz artacak. Kriz simsarlarının korku senaryoları boşa çıkmış, ekonomide de kurda da etkisiz olmuştur.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TEKRAR ARAMIZA KATILDI"

* Bu yaşanan müsbet havanın kalıcı hale gelmesi için sayılı günlere ihtiyacımız var. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açması için ilk işaret fişeği atıldı. Anayasa değişikliği yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar aramıza katıldı. 16 Nisan'da aziz milletimiz kararıını verdi ve Güçlü iktidar, Sürekli istikrar dedi.

YENİ SLOGAN: MİLLETLE BİRLİKTE YENİ HEDEFLERE

* Milletle birlikte yeni hedeflere sloganıyla başlayacağımız yeni dönem 21 Mayıs'ta Ankara Arena Spor Salonu'ndaki kongremizde bir manifestoyla bu hedefleri paylaşacağız. Ayrıca bu kongrede liderimizi Recep Tayyip Erdoğan'ı tek genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz. Onun liderliğinde başladığımız kutlu yürüyüş bundan sonra yeni hedef ve vizyon dönemi olacak. Bu yeni dönemde demokrasi standartlarımız yükselecek ve ekonomimizi geliştireceğiz.

"3. OLAĞANSÜTÜ KONGRE İLE MİLLETİMİZ PARTİLİ CUMHURBAŞKANI İLE TANIŞMIŞ OLACAK"

* 3. Olağanüstü Kongremizle Türkiye gerçek manada partili cumhurbaşkanı ile bu dönemde tanışmış olacak. Bu yeni atılım dönemi demokrasi, değişim, gelişim üçgeninin kurulduğu yılların habercisidir. Bu üçgenin her açısında milli irade olacak. Referandum kampanyası boyunca bahsettiğimiz aydınlık Türkiye hedefi 81 ilimize yayılacaktır.

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