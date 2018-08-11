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  4. 11 Ağustos 2018 14:38

Yıldırım'dan ABD'nin yaptırımlarına sert yanıt

Meclis Başkanı Binali Yıldırım resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ABD'nin yaptırım kararlarına sert çıktı. Yıldırım, "İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’ yi hedef alan bu hasmane tutum işe yaramayacaktır." dedi.

Yıldırım'dan ABD'nin yaptırımlarına sert yanıt
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarıyla ilgili açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetiminin başlattıgı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte oldugunu görüyoruz. 

Her gün gelişen ve umut vaat eden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’ yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirligi ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. 

Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur"

 
 

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