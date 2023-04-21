Yöneylem Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçlarını açıkladı

14 Mayıs seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını işaret eden bir seçim anketi daha açıklandı. Yöneylem'in seçim anketinde Cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranları da belli oldu.

Yöneylem Araştırma'nın 14-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'Seçmen Eğilimleri araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Anket, 2 bin 422 kişiyle gerçekleştirildi.



Anket şirketi, katılımcılara, '14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşağdaki adayların hangisine oy verirsiniz?' diye sordu. Anketin sonuçları şöyle:



Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 48,6 olarak ölçüldü.



Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 43 olarak ölçüldü.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 5,6



Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2,8 olarak ölçüldü.



Kararsızlar dağıtılmadan adayların oy oranları ise şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39

Muharrem İnce: Yüzde 5,1

Sinan Oğan: Yüzde 2,5

Kararsız: Yüzde 6,5

Oy kullanmam: Yüzde 2,7