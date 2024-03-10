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YRP'nin Fatih adayından tepki çeken video

YRP'nin Fatih adayından tepki çeken video
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Fatih adayı Halit Özkarataşlıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı ve Fatih'teki yabancı uyrukluları tek tek kutulara koyarak sınır dışı edeceğini vaat ettiği bir video ortalığı karıştırdı. Video apar topar yayından kaldırılırken, Yeniden Refah Partisi'nden de bir açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi Fatih adayı Halit Özkarataşlıoğlu'nun "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır" ifadelerinin geçtiği paylaşımı gündem oldu.

Mültecilerin bir kutuya koyularak sınır dışı edildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkiler sonra video yayından kaldırıldı.

Konuyla ilgili partinin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Açıklamada, "İslami ve insani hassasiyetleri yüksek bir anlayışa mensup Milli Görüşçüler olarak söz konusu paylaşımı görür görmez harekete geçerek yayından kaldırılmasını sağladık" denildi.

 "Milli Görüş, insan onurunu önceleyen ve insan haklarını temel alan dünya görüşüyle sadece milletimizin değil dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların ve hatta insanlığın gönlüne girmiştir" ifadeleri yer alan açıklamada özür dilendi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Fatih adayı Halit Özkarataşlıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı ve Fatih'teki yabancı uyrukluları tek tek kutulara koyarak sınır dışı edeceğini vaat ettiği bir video ortalığı karıştırdı. Video apar topar yayından kaldırılırken, Yeniden Refah Partisi'nden de bir açıklama geldi.

Etiketler yrp yrp adayı yeniden refah partisi adayı yabancı uyruklu deported deport
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