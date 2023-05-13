YSK Muharrem İnce'nin oyları için kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından resmen çekilse de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıklayan ve resmi başvuru yapan Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olacağına karar verdiği bildirildi.

Halk TV'de Serhan Asker'in hazırlayıp sunduğu Görkemli Hatıralar programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nin kararını duyurdu.

Erkek, YSK'nin Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağını oy birliğiyle karar verdiğini duyurdu. Ancak Erkek, bu oyların geçerli sayılmasına karşın Muharrem İnce’nin seçilmesi veya seçilmemesi konusunda bir etkisi olmayacağını söyledi.

YSK Başkanı da açıkladı: İnce'nin oyları geçerli

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy birliğiyle alınan kararla; İnce'ye ilk turda verilen oyların geçerli olacağını açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy birliğiyle alınan kararla; Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varıldığını açıkladı.

Yener, YSK'da yapılan toplantıda; 6271 sayılı yasanın 11. maddesinin geçerli olduğunu, Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varıldığını söyledi.

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimlerin Türk demokrasisine ve Türk halkına hayırlar getirmesini dilerken, seçimle ilgili tüm tedbirlerin de alındığını kamuoyuyla paylaştı.