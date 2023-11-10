Prof. Dr. Celal Şengör anlattı: Atatürk olmasaydı ne olurdu ?

Bugün 100 yıllık Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde anılırken, Prof. Dr. Celal Şengör Atatürk düşmanlarına tokat gibi bir açıklama yaparak "Atatürk olmasaydı ne olurdu" sorusuna yanıt verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü münasebetiyle KAFATV'de yöneltilen soruları yanıtlayan Celal Şengör dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Atatürk hakikaten dünyanın en büyük adamlarından. Atatürk çapında bir adama 'Kimler rakip olabilir?' diye düşünüyorum. Askerlikte al Cengiz Han'ı muazzam rakip olur. Al Timur'u muazzam rakip olabilir. Yok, halklarına olan faydalarına bakıyorsun. İkisinin halkı da esir yaşıyor kardeşim. Atatürk bir yıldız. Hem ısıtıyor, hem aydınlatıyor." diyen Şengör, o olmasaydı neler yaşanabileceğini anlattı.

İşte Şengör'ünm açıklamaları:

Atatürk olmasaydı; bugün anladığımız şekliyle Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Türk Milleti olmazdı. Bir sürü önemli fikir ortaya atılmamış olurdu. Bu önemli fikirden istifade eden dünya liderleri vardır. Atatürk sırf bizi etkilemedi. Bütün mazlum ulusları etkilemiş bir adamdır. Çünkü Atatürk insan haysiyetine esir yaşamayı sığdıramıyor, 'Olmaz böyle şey!' diyor.

Kendi hayatıyla buna örnek veriyor. Yani askeri mekteplere gidiyor. Orada bile asi adam ya. 'Bu dedikleriniz olmaz' diyor. Atatürk'ün çok önemli bir tarafı tabii dehası. Bizlerin birkaç saatte düşünebildiğimiz şeyleri Atatürk 10 dakikada düşünüyor. Bu müthiş bir şeydir. Şimdi bir düşünün. Siz plan yapıyorsunuz, bir şeyler okuyorsunuz, onu sindirmeniz lazım. Unutmamanız lazım.

Unutmayın ki Atatürk bir subay bütün cephelerde bulunmuş. Güneydoğu cephemiz de bulunmuş. Kafkas cephemizde bulunmuş Trablusgarp'ta bulunmuş, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de bulunmuş. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı'nı planlamış, yönetmiş ve zaferle neticelendirmiş. Şimdi adamın bütün ömrü boyunca okuduklarıyla tecrübesi bir araya geliyor. Atatürk askeriyede hangi sınıftı? Piyadeydi. Bu ne demektir? Yani tek tek erlerle muhatap oluyorsun. Dolayısıyla Atatürk orada Anadolu insanını tanımış oluyor. Atatürk, Anadolu çocuğu değil. Atatürk, Rumeli'li. Ama askeri görevleri sayesinde halkını tanıyor adam. Atatürk içinde bulunduğu her durumu tartıyor. Sen - ben bunu tartmaya kalksak birkaç ay düşünmemiz lazım değil mi? Adam 10 dakikada sonuçlandırıyor.

Bakıyorlar Anzaklar geliyor, asker yok ortalıkta. Hemen birini gönderiyor 'Git çağır 57. alay derhal buraya gelsin hücum buradan başladı!' diyor. Bunu tahmin etmiş. Yer Kilitbahir. Liman Von Sandes, Enver Paşa gibi akılsız olmadığı için Atatürk'e 'Albay Kemal hemen oraya gidin. Durum dediğiniz gibiyse derhal bana haber gönderin.' diyor. Gidiyor, bir de bakıyor ki Anzaklar çıkmışlar bayırdan yukarı geliyorlar. Hemen birisini gönderiyor 'Derhal 57. alay buraya gelsin!' diyor. E o zamana kadar ne olacak? Atatürk askerlerine 'Bu siperin üstüne çıkacağım elimdeki kırbacı indirdiğim zaman ateşe başlayın' diyor. Çıkıyor siperin üstüne. Anzaklar ateş ediyorlar vurmak istiyorlar. Vuramıyorlar. Anzaklar arasında şöyle bir şey gelişmeye başlıyor. Bir batıl inanç: 'Bu adam efsunlu vuramıyoruz!' Şuur altında bu adamı yenmek mümkün değil. Bir asker için müthiş moral çöküntüsü.

Napoleon hakkında Duke of Wellington'ın çok güzel bir sözü vardır: 'Harp sahasında görüldü mü 60 bin askere bedeldir!' diye. Şimdi Atatürk böyle bir adam. Burada duruyor. İndiriyor kırbacı, Anzaklar şaşırıyorlar. Bir mermi geliyor göğsüne direkt. Acıyor tabii. Yaverine 'Askerin moralini bozma' diyor. Daha ne olduğunu bilmiyor, belki biraz sonra ölecek. Ondan sonra bir bakıyor saat parçalanmış. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. 57. alay yetişiyor. İşte o an bizim kurtulduğumuz andır."

Atatürk'ün son senesine ilişkin konuşan Celal Şengör, hastalığı süresince yeteri kadar ilgilenildiğini ama onun pek müsaade etmediğini belirtti. Atatürk'le aynı dönemde yaşayan liderlerin hiçbirinin esamesi okunmadığını ifade eden uzman isim, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bana şu soruyu soruyorlar: 'Türkiye'yi düze çıkarmak için ne yapmak lazım?' Çok basit bir reçete var ya! Atatürk'ün izinden gidin. Atatürk ne diyor? 'Ben size hiçbir kural, ayet, dogma bırakmıyorum. İnsan olmak için uygarlık yolu yeterlidir. Onun bunun dogması peşine takılmayın. Kafanızı kullanın' diyor."