Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul'da 5 kişide görülen Hindistan mutasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldüğünü duyurdu.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk televizyonunda Hindistan varyantı hakkında konuştu. Bugün, İstanbul'daki yurttaşların, yazlık bölgelere ve memleketlerine gittiklerini anımsatan Prof. Dr. Ceyhan, "Özellikle yazlık yerler, bu insanların bir kısmı memleketine gidiyor. İstanbul'daki virüsü yayıyoruz. İstanbul'da Hindistan varyantı 5 kişide tespit edilmiş. Bunu da alıp gittiler bu insanlar. Gittikleri yerlerde de yayacaklar" diye konuştu.

Ceyhan, "Yeni bir varyant. Fakat Hindistan'da daha önce görüldü ve hızla yayıldı. Hindistanlı bilim insanları, bu varyantın daha ağır seyretmediğini söylüyor. Fakat başka bir mutasyonla beraber olduğunda daha tehlikeli olabiliyor. Fakat daha bulaşıcı olduğunu savunan bir grup bilim insanı da var. Şu an için İngiltere varyantından daha ağır seyeren bir varyant gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERDEN BİR TANESİNİ BERTARAF ETTİK"

"Seyahat kısıtlamasını insanlar şehirden şehire virüs götürmesin diye yapılsın istedik ama insanlara şu saatten sonra 'yasak başlıyor' deyince bu manzaralar çıkıyor ortaya" şeklinde konuşan Ceyhan, "Daha şimdiden aldığımız önlemlerden bir tanesini bertaraf ettik. Dolayısıyla bu yayılmaya, bu insanların gittiği yerlere yayılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"MUTASYONA FIRSAT TANIYORUZ"

BioNTech aşı takviminde değişikliğe gidilmesini de değerlendiren Ceyhan, "Aşılarda istisnalar vardır. Genellikle dozlar arası sürenin azaltıması, aşının koruculuğunda azalmaya neden olmaz. Fakat biz bu şekilde geciktirirsek karşımıza 2 tehlike çıkar. İlk aşılananları yeniden aşılamak zorunda kalabiliriz. İkinci olarak da virüsün mutasyona uğranmasına fırsat tanıyoruz" dedi.

HİNDİSTAN MUTASYONU HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Resmen B1617 diye bilinen varyant, ilk olarak Ekim ayında Hindistan'da tepspit edildi.

Hindistan'da örneklem testleri varyantın ne kadar uzağa ya da ne kadar çabuk yayıldığını tespit edebilecek kadar yaygın değil.

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde Ocak-Mart ayları arasında toplanan 361 Covid testinden 220'sinde bu varyant görüldü.

Bu arada GISAID küresel veritabanına göre, en az 21 ülkede de Hindistan varyantı tespit edildi.

Varyantın uluslararası seyahat yoluyla İngiltere'ye geldiği de görülüyor. 22 Şubat'tan bu yana İngiltere'de böyle 103 vaka tespit edildi.

Hindistan'dan İngiltere'ye seyahatler büyük ölçüde yasaklandı. İngiltere, Hindistan'ı "kırmızı liste"ye aldı yani Hindistan'dan İngiltere'ye gidecekler önce 10 gün otelde karantinaya girecek.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, Hindistan varyantını "araştırılan varyantlar" listesine ekledi ancak henüz "endişe verici varyant" olarak sınıflandıracak kadar ciddi bir sorun olarak değerlendirmedi.

DAHA BULAŞICI VEYA TEHLİKELİ Mİ?

Bilim insanları bu varyantın daha bulaşıcı ya da aşılara daha dirençli olup olmadığının henüz bilinmediğini söylüyor.

Louisiana State Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Dr. Jeremy Kamil, mutasyonlardan birinin Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edilenlere benzer olduğunu söylüyor.

Bu mutasyon daha önceki enfeksiyon ya da aşı sayesinde koronavirüsle savaşabilecek. Bağışıklık sistemimizdeki antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilir.

Ancak şu anda daha kaygı verici olan, İngiltere'de tespit edilen ve şu anda 50'den fazla ülkeye yayılmış olan varyant.

Dr. Kamil ise "Hindistan varyantının İngiltere varyantından daha bulaşıcı olduğundan şüpheliyim ve paniklememeliyiz" diyor.

NEDEN BU KADAR AZ ŞEY BİLİNİYOR?

Bilim insanları, Hindistan varyantıyla ilgili verilerin çoğunun eksik olduğuunu, 298'i Hindistan'da ve 656'sı dünya genelinde olmak üzere çok az örneğin paylaşıldığını söylüyorlar. İngiltere varyantının ise 384 bin farklı dizilimi paylaşılmıştı.

Ayrıca Dr. Kamil, Hindistan'da ilk vakanın kayıtlara geçmesinden bu yana dünya genelinde 400'den az varyant vakasının görüldüğünü vurguluyor.

HİNDİSTAN'DAKİ İKİNCİ DALGADA İTİCİ GÜÇ MÜ?

Hindistan 15 Nisan'dan bu yana günlük 200 bin dolayında vaka bildiriyor. Geçen yıl ise vaka sayısında zirve günlük 93 bindi.

Ülkede koronavirüsün neden olduğu Covid-1 hastalığı sonucu ölenlerin sayıları da artıyor.

Cambridge Üniversitesi'nden klinik mikrobiyoloji Profesörü Ravi Gupta, "Hindistan'ın yüksek nüfusu ve nüfus yoğunluğu virüsün mutasyonları için mükemmel ortam" diyor.

Ancak Hindistan'daki yeni vaka dalgası büyük toplanmalar ve sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmamasından da kaynaklanıyor olabilir.

Wellcome Sanger Enstitüsü'nden Dr. Jeffrey Barret, yeni varyantla bir sebep sonuç ilişkisi olabileceğini, ancak hala yeterli kanıt bulunmadığını söylüyor.

Varyantın geçen yıldan bu yana dolaşımda olduğuna dikkat çeken Barret, "Hindistan'daki dalganın arkasındaki itici güç bu varyantsa, bu noktaya gelmesi birkaç ay sürdü, bu da Kent B117 varyantından daha az bulaşıcı olduğunu gösteriyor" diyor.