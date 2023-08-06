Prof. Dr. Ercan, Marmara'daki depremi böyle yorumladı

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır” dedi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün saat 18.29’da Yalova açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yalova’nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da da hissedildi. Deprem vatandaşlar arasında panik yaratırken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan açıklama geldi.

“ÖNEMSİZ BİR GERGİNLİK BOŞALMASIDIR”

Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremi değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir.”

MARMARA DEPREMİNDE ETKİLENECEK YERLER

Ercan olabilecek depremin etkileyeceği yerler hakkında bilgi vererek, “Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır” dedi.