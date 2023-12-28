Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın asgari ücret ''yanıtı'' olay oldu

2024 yılı asgari ücretin yüzde 49 zamla 17.002 TL olarak açıklanmasının ardından "Nisan ayı gibi açlık sınırının altına düşecek" diyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada kendisine "17 bin lira az para mı" diye soran bir kişiye verdiği yanıtla gündem oldu.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 asgari ücreti sonunda dün açıklandı. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 18 bin lira talep ettiklerini ve karara şerh koyduklarını açıkladı.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından yorumu merak edilen ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ilk yorumu "Asgari ücret açıklandı. Yaptığım hesaplara göre Nisan ayı gibi açıklanan ücret açlık sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli." dedi.

Ancak Demirtaş'ın bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı "Sen de az bir ekonomi biliyorsun diye milleti yanlış yönlendirme. 17000 tl az para mı? İdareli harcayan herkes çok rahat geçinir." eleştirisini getirince Demirtaş'ın yanıtı ilginç oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş kendisine "17000 tl az para mı" diye eleştiren sosyal medya kullanıcısına "Ahmet'ten para isteyebilirsiniz" ifadeleriyle yanıt verdi.