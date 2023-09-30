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Profesörün Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri için yorumu tepki çekti

Profesörün Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri için yorumu tepki çekti
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Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarda giydikleri kıyafetler için "Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit değil" yorumun büyük tepki çekti.

Dünyada elde ettikleri başarıları göz ardı edilerek giydikleri şortlar nedeniyle bir kesimin hedefi haline gelen Milli Gururlarımız Filenin Sultanları'nı bir isim daha hedef aldı.

Hem de bu sefer Filenin Sultanları'nı giydikleri spor kıyafetleri için hedef alan kişi bir profesör doktor oldu.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun kadın voleybolcuların maçlarda giydikleri kıyafetlere yönelik sözleri tartışmaları da beraberine getirdi.

Sofuoğlu yaptığı ilk paylaşımda "İkisi de voleybolcu; biri erkek biri kadın. Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit değil. Kadın hakları adı altında kadını alenen istismar ediyorsunuz. Bunu anlamıyor muyuz? Siz, bu milletle dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Sofuoğlu'nun paylaşımına yorum yaptı.

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Sofuoğlu "Bir de ne diyorlar; biz sapıkça bakıyormuşuz. Onlar baktıklarında hiç öyle görmüyorlarmış?! Sizi gidi yalancılar" yorumunda bulundu.

 

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