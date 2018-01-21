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  3. 21 Ocak 2018 11:10

PYD'nin hedef aldığı Kilis'teki tahribat gündüz gözüyle görüntülendi

Terör örgütü PYD'nin roketli saldırı düzenlediği Kilis'te saldırının tahribatı gün ağırınca ortaya çıktı.

PYD'nin hedef aldığı Kilis'teki tahribat gündüz gözüyle görüntülendi
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Kilis''te, terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen roketli saldırının neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

1 KİŞİ YARALANDI

Dün akşam Suriye''deki PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atılmıştı. Roketlerin isabet ettiği evlerde bir kişi yaralanırken, iş yeri ve evler ile çevresindeki araçlarda büyük hasar oluştu.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Roketlerin neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. 4 roket düşmesine rağmen onlarca ev, iş yeri ve araçta hasar meydana gelirken, sabah vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik yapmaya başladı. Polis ise roketlerin isabet ettiği evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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