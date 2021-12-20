Rekabet Kurulu'ndan ''maya''cılara soruşturma

Rekabet Kurulu'nca, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yaptığı duyuruya göre, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin, aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, ciddi ve yeterli bularak maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.