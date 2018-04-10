Muğla'da korkutan deprem ! Sallandılar...
Muğla'da korkutan deprem ! Sallandılar...
THY'den tarihi rekor ! En yüksek orana ulaştı
THY'den tarihi rekor ! En yüksek orana ulaştı
FETÖ birbirine düştü ! Terör örgütü çöküşte...
FETÖ birbirine düştü ! Terör örgütü çöküşte...
Trump'a büyük şok ! Porno yıldızına yapılan ödeme...
Trump'a büyük şok ! Porno yıldızına yapılan ödeme...
Dolar ve euro durdurulamıyor ! Rekor üstüne rekor
Dolar ve euro durdurulamıyor ! Rekor üstüne rekor
Sis bir kenti yuttu ! İnanılmaz görüntüler
Sis bir kenti yuttu ! İnanılmaz görüntüler
Ünlü isim duyurdu ! Çiftlik Bank filmi geliyor
Ünlü isim duyurdu ! Çiftlik Bank filmi geliyor
Dağlıca'dan acı haber ! 1 evladımız şehit düştü
Dağlıca'dan acı haber ! 1 evladımız şehit düştü
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Nisan 2018 17:34

Ro-Ro gemisinde 79 yabancı uyruklu kişi yakalandı

İtalya'ya gitmek üzere Mersin Limanı'ndan ayrılan Ro-Ro gemisi içindeki bir TIR torsesinde 79 Suriyeli yakalandı.

Ro-Ro gemisinde 79 yabancı uyruklu kişi yakalandı
A+ A-

İtalya'ya  gitmek üzere Mersin Limanı'ndan ayrılan bir Ro-Ro gemisi içindeki tır dorsesinin  soğutucu bölümünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 79 Suriyeli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, İtalya'ya giden  Ro-Ro gemisindeki tırın soğutucu bölümünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya  çalışan 79 Suriyeli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek için pazar  günü Mersin Liman'ından ayrılan Ro-Ro gemisinin personeli, Ege Denizi açıklarında  seyrederken güvertede yabancı 5 kişiyi fark etti.

Gemi kaptanı tarafından yapılan incelemede, bu kişilerin Suriyeli  oldukları anlaşıldı.

Yabancı kişiler, tırın soğutucu bölümüne bindiklerini, yakalanmamak  için dorse içindeki özel bir bölümde saklandıklarını ve soğutucunun çalışmadığını  ifade etti.

Yakalanan bu kişilerin yer göstermesi üzerine dorsenin özel bölümünü  açan gemi personeli saklanan 79 Suriyeli'ye ulaştı.

Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilmesi üzerine yabancı  uyrukluları taşıyan gemi, Kuşadası ilçesi açıklarına geldi.

Savcı eşliğinde Ro-Ro gemisine çıkan Sahil Güvenlik unsurları,  dorsedeki 79 Suriyeli'yi botla limana tahliye etti. Diğer dorselerde başka  kişiler olabileceği ihtimaline karşı gemide arama yapıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinden üşüyen çocuklara battaniye

Botlarla Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Suriyelileri  karada jandarma ve polis ekipleri karşıladı. Sahil Güvenlik ekipleri üşüyen  çocuklara battaniye verdi, yürümekte zorluk çeken yaşlılara ise jandarma yardım  etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bu kişilere kumanya da dağıtıldı.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne  teslim edilecek.

AA

roro gemisi , suriyeli , gemi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM