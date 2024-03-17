Ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız faaliyet gösteren 3 maden ocağı, yetkililer tarafından mühürlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde sahipli 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

Bir vagon, 15 ton kömür ile 70 metre ray bulunan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.