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Ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

Ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı
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Zonguldak'ta ruhsatsız faaliyet gösteren 3 maden ocağı, yetkililer tarafından mühürlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde sahipli 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

Bir vagon, 15 ton kömür ile 70 metre ray bulunan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Etiketler ruhsatsız işletme maden ocağı
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