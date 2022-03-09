Rus Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sergey Lavrov Antalya Diplomasi Forumu için bugün Türkiye'ye geliyor, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüşme yapması planlanıyor" denildi.

Rusya henüz tarih vermezken Çavuşoğlu 10 Mart'ta görüşeceklerini açıklamıştı