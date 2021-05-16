  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Rus ve İngi̇li̇z savaş gemi̇leri̇ Karadeni̇z'e açıldı

Rus ve İngi̇li̇z savaş gemi̇leri̇ Karadeni̇z'e açıldı

Rus ve İngi̇li̇z savaş gemi̇leri̇ Karadeni̇z'e açıldı

Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz’e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 142 Borda numaralı ‘Novocherkassk’ isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide nöbet tutan askerler olduğu görüldü.

1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz’e açıldı.

Rus savaş gemisinin boğaza girişinden yaklaşık 1 saat sonra da İngiliz Kraliyet Donanması'na ait P 224 Borda numaralı ‘HMS Trent’ isimli River sınıfı açık deniz devriye gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

2 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı.

Geminin güvertesinden çok sayıda İngiliz askerlerinin kıyıyı izlediği görüldü. İngiliz savaş gemisi de 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayıp, Karadeniz’e açıldı

FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ DE KARADENİZE AÇILMIŞTI

5 gün önce ise, Fransız Donanması'na ait gemi Türk boğazlarından geçerek, Karadeniz’e açılmıştı.

Etiketler rusya ingiltere ingiliz ruslar savaş gemisi boğaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olay gönderme
Sıfır km otomobillerde Mayıs piyangosu: Faizler sıfırlandı
Tam kapanmada son saatler... İşte Erdoğan'ın açıklayacağı kontrollü açılma kuralları
Sedat Peker'den o isme ağır hakaretler
Beyaz TV canlı yayınında skandal ifadeler
Bir açıklama da MEB'ten: Uzaktan eğitim için karar verildi
Ne Bitcoin, ne Etherium, ne de Doge... Elon Musk'tan sürpriz hamle
Beşiktaşlı taraftarlar sokakta sabahladı
Olacağı buydu... Whatsapp'tan son dakika ''15 Mayıs'' açıklaması
Tuğba Özerk yaz sezonu bahçede açtı