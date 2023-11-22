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Rusya: Bogdanov ve Türk Büyükelçi Bilgiç Filistin-İsrail çatışmasını görüştü

Rusya: Bogdanov ve Türk Büyükelçi Bilgiç Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in Moskova’da bir araya gelerek Filistin-İsrail çatışmasını ve Suriye krizinin çözümünü görüştüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ve Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Bilgiç, Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede diplomatlar Filistin-İsrail çatışmasını ve Suriye krizinin çözümünü ele aldı
.
Açıklamada, “Görüşme sırasında Ortadoğu'da yaşanan olaylara ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde Rusya ve Türkiye'nin çabalarının koordine edilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca Moskova ve Ankara'nın, Astana formatı çerçevesi de dahil olmak üzere Suriye krizinin kapsamlı çözümüne yardım amacı ile ileriye dönük çalışmaları devam ettirme kararlılığı da doğrulandı" ifadelerine yer verildi.

Etiketler Rusya dışişleri Bogdanov Filistin-İsrail
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