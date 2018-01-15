Sabah bıraktığı ağa bakmaya gidince şok oldu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yakalanan 523 kilo ağırlığındaki orkinos, büyük ilgi gördü.



Manisa'nın Kula ilçesinde balık pazarında sergilenen 3,5 metre uzunluğundaki orkinos, parçalanarak kilosu 20 liradan satışa sunuldu.

İzmir'de balıkçılık yapan Arif Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeşmeaçıklarında denize bıraktığı ağa sabah saatlerinde 523 kilogramlık orkinos takıldığını söyledi.

30 yıldır balıkçılık yaptığını ifade eden Kara, ilk defa bu kadar büyük orkinos satmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Ege Denizi'nde ilk kez bu kadar büyük bir orkinos yakaladıklarını vurgulayan Kara, "Orkinosu tekneye çekmek için dahi büyük zorluk yaşadık. Daha önce de orkinos yakaladık ancak ilk defa bu kadar büyük bir orkinosu pazara çıkarmak nasip oldu. Ağımıza bu kadar büyük orkinos takıldığı için çok şanslıyız." diye konuştu.

Dev orkinosu gören vatandaşlardan Turgut Kaygısız da ilk kez bu kadar büyük bir balığı Kula'da balıkçı tezgahında gördüklerini belirtti.

Bu arada, balık pazarını ziyaret eden Kulalılar, dev orkinosun fotoğrafını çekti.