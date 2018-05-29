Sağanak yağış İstanbul'u vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul’da bugün gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. Gün içinde yer yer görülen yağmur, öğleden sonra kenti etkisi altına aldı.

PERŞEMBE'DEN İTİBAREN GÜNEŞ AÇACAK

Öte yandan, Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin haritalarına göre Perşembe gününden itibaren Marmara ve Ege'de yağışlar yerini güneşli havaya bırakacak ve hava sıcaklıklarında da artış yaşanacak...





YURTTA HAVA DURUMU



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ile İzmir'in kuzey kesimleri dışında ülke genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL'DA SAĞANAK BAŞLADI



İstanbul'da beklenen yağış başladı. Sağanak yağmur, hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşatıyor.



Yağışların Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Sivas, Bingöl, Muş, Ordu çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2), Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm/m2) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



YAĞIŞLI HAVALAR BİTİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; 1 Haziran Cuma akşamından başlayarak Ege ile Marmara'nın tamamı ve İç Anadolu'nun batı ve iç kesimlerinde yağışlar sona eriyor. Son günlerde sel ve su baskınlarıyla hayatın felç olduğu Ankara, Bursa, Bolu, Kocaeli ve Yalova illerinde 1 Haziran tarihinden itibaren yağış beklenmiyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30