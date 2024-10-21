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Sağlık Bakanı'na çok ağır tepki: ''Be insafsız, be vicdansız, be insanlıktan nasibini almamış adam''

Sağlık Bakanı'na çok ağır tepki: ''Be insafsız, be vicdansız, be insanlıktan nasibini almamış adam''
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Elinde çok sayıda bebeğin kanı olan yenidoğan çetesiyle ilgili tartışmalar için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı "kamuoyu meşgul ediliyor, kabul edilemeyecek bir illegalite" açıklamasına CHP'nin yanıtı çok sert oldu. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel Bakan Memişoğlu'na ''Be insafsız, be vicdansız, be insanlıktan nasibini almamış adam'' diyerek seslendi.

Yenidoğan çetesi skandalına ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Sağlık sistemimizin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabiliyor ve dünyaya örnek. İllegaliteye ve yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Bu Türkiye'nin değeri. Maalesef Türkiye'nin bu değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle ilgili insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizayonuyla meşgul ediliyor. Kabul edilemeyecek illegalite. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı." demişti.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan Çetesi ile ilgili yaptığı açıklamasına çok sert bir tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle meşgul ediliyor" sözlerine CHP Sözcüsü "Be insanlıktan nasibini almamış adam! O bebekler, sen ve senin gibiler görevinizi yapmadığınız için katledildi!" dedi. 

Türkiye'nin gündemindeki Yenidoğan Çetesi ile ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepki gösteren CHP Sözcüsü Deniz Yücel X hesabı üzerinden Memişoğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi. 

Yücel açıklamasında şunları kaydetti: 

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık skandallarından biri yaşanıyor. Bebekler para için öldürülüyor. Sağlık Bakanı çıkmış, hiç utanmadan 'Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle meşgul ediliyor' diyor.

Kamuoyu meşgul ediliyor öyle mi?

Be insafsız!

Be vicdansız!

Be insanlıktan nasibini almamış adam!

O bebekler, sen ve senin gibiler görevinizi yapmadığınız için katledildi! Siz o bir damlacık bebeklerin canını, sağlığını korumanız gerekirken, başka işlerle meşguldünüz. Önce İstanbul İl Sağlık Müdürüyken, sonra da bakan olunca tarikatlara makam ve mevki aramakla meşguldünüz. Kamu hastanelerini bitirmekle, sağlığı ticarileştirmekle, randevu sorununu büyütmekle, ilaç sıkıntısı yaratmakla meşguldünüz. Bu ülkede güvenecek tek bir kurum bile bırakmadınız. Yitip giden hayatların hesabını hukuk önünde elbette bir gün vereceksiniz. O koltuğu "işgal" ettiğin her saniye için sana yazıklar olsun."

Etiketler deniz yücel CHP kemal memişoğlu insafsız vicdansız insanlıktan nasibini almamış adam
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