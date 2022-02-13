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Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor: 4 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı

Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor: 4 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı

İstanbul Fatih'teki bir hastanede tedavi gören hasta ve yakınları, hemşirenin kolundaki iğneyi çıkardığı sırada canının yandığını öne sürerek sağlık çalışanlarına saldırdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün sabah bir hastanenin acil servisinde tedavi gören M.A., kolundaki serum iğnesi çıkartılırken canının yandığını söyleyerek görevli sağlık çalışanına saldırdı. 

M.A olay sırasında hemşireye elini kaldırırken, yakınları L.K, S.G. ve A.P. de hastane çalışanlarına saldırarak acil servis girişindeki camı kırdı.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri dört şüpheliyi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemelerinin ardından 4 kişi, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Etiketler sağlık saldırı
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